Ночной удар дронов «Герань» по военно-морским базам ВСУ в Николаеве и Очакове, вероятно, был направлен на уничтожение пунктов размещения украинского морского спецназа, мест хранения беспилотных катеров и портовой инфраструктуры. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

«Всем известно, что подготовкой террористических атак в Черном море занимаются британские спецслужбы, — говорит эксперт. — Они давно закрепились на украинских морских базах в Очакове и Николаеве, где тренируют украинский морской спецназ. Под руководством британцев планируются морские операции против России. Чтобы сорвать вылазки противника в Черном море, регулярно наносятся превентивные удары по базам ВСУ. Именно такую цель могли преследовать удары по Николаеву и Очакову».

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что российская армия ночью нанесла серию мощных ударов по украинским военным объектам в Очакове и Николаеве.

«В Николаеве на месте удара „Гераней“ видно сильное возгорание», — пишет «Украина.ру».

Кроме того, взрывы ночью были зафиксированы в Житомирской области, где под удар, предположительно, снова попал военный аэродром. Активно атаковали объекты ВСУ в Сумах и Шостке. Также были нанесены удары по армейским складам в Богодуховском районе Харьковской области.

Появилась информация, что в Харькове и Кременчуге российские беспилотники вновь атаковали территориальные центры комплектования (ТЦК), пишет aif.ru.