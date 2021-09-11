Большой театр кукол представил в Рязани моноспектакль «Похороните меня за плинтусом»

11 сентября стартовал Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Одним из первых, в первый фестивальный день, показал свою постановку Большой театр кукол (Санкт-Петербург). В Рязань команда театра приехала с моноспектаклем «Похороните меня за плинтусом».

Режиссёр Роман Болакирев перед началом действия предупреждает: зрителей насильно закрывают в помещении. После его слов и с появлением на сцене актёра Максима Морозова малая сцена Рязанского театра драмы, где проходил показ, магическим образом превращается в квартиру. А присутствующие погружаются в напряжённую атмосферу надрывных рассказов героя.

Перед нами — Саша Савельев, в руках у него картонная коробка, в которой собраны трагические и болезненные детские воспоминания. Воспоминания, видимо, когда-то заточённые в эту коробку без права снова вернуться к ним, обретают вторую жизнь. Каждый предмет — образ из прошлого. Большая деревянная матрёшка — бабушка, хрупкая статуэтка — мама, старый магнитофон — дедушка и, конечно же, Саша — оловянный солдатик.

Зритель становится свидетелем настоящей исповеди. Ребёнок, находясь во власти деспотичной бабушки, становится заложником её очень жестокой любви. И эта жестокость, эта сумасшедшая привязанность — в каждом действии, в каждом слове и в каждой фразе, которые наслаиваются на мальчика, травмируют, ломают, меняют связывают ему руки, делая ребёнка заключённым в тюрьме взрослых обид и передёргиваний.

А где-то там мама… Хрупкая, нежная, самая любимая. В жизни мальчика она — недосягаемый образ, луч света, лишь в редкие дни освещающий его комнату. По факту же — вышедшая замуж женщина, потерявшая всякое уважение матери и возможность вернуть сына.

Вглядываясь в картину тяжёлых взаимоотношений в чужой семье, легко теряешь понимание того, что каждого героя озвучивает и передаёт один человек. Максиму Морозову удаётся отыгрывать каждого из них ярко, точно и очень трепетно. В какой-то момент складывается ощущение, что ты стал свидетелем чудовищного конфликта соседей. А на самом же деле просто выслушал рассказ сидящего напротив. Вот таким этот рассказ получился честными, достоверным и душераздирающим.

В семидесятиминутном спектакле, кажется, оказалась заперта вся наша жизнь. «Похороните меня за плинтусом» — это про мечты и про самые горькие детские слёзы, про роковые ошибки и страх перед словом «прости», которое может висеть на душе мёртвым грузом и так и ни разу не прозвучать, про разбитые семьи, сломанные судьбы и осколки покалеченной детской души. А ещё про любовь и боль и истинное понимание счастья.

Выходя из комнаты, Саня словно оставляет нас наедине с переживаниями. И зрителю, примерившему на себя жизненный опыт другого человека, лишь остаётся обратиться к себе: своим мыслям и поступкам, своим детским воспоминаниям, сложенным в старую картонную коробку.