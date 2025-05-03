Большинство жителей Рязанской области трудоспособного возраста заняты в экономике региона

По данным Рязаньстата, в Рязанской области 71% экономически активного населения в возрасте от 15 до 65 лет участвуют в экономической деятельности. Это около 515 тысяч человек. Самая многочисленная возрастная группа — от 35 до 45 лет, на неё приходится треть всех занятых. При этом 9% продолжают работать и после 60 лет.

Каждый третий работающий рязанец — высококвалифицированный специалист. Жители региона активно развивают как профессиональные, так и гибкие навыки: в 2024 году 30% сотрудников прошли курсы профессиональной переподготовки.

По уровню образования среди занятых:

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32% имеют высшее образование,

55% — среднее профессиональное.

Рязанцы отдают предпочтение экономически значимым отраслям: