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Изображение от freepik
Общество

Большинство жителей Рязанской области трудоспособного возраста заняты в экономике региона

Алексей Самохин

По данным Рязаньстата, в Рязанской области 71% экономически активного населения в возрасте от 15 до 65 лет участвуют в экономической деятельности. Это около 515 тысяч человек. Самая многочисленная возрастная группа — от 35 до 45 лет, на неё приходится треть всех занятых. При этом 9% продолжают работать и после 60 лет.

Каждый третий работающий рязанец — высококвалифицированный специалист. Жители региона активно развивают как профессиональные, так и гибкие навыки: в 2024 году 30% сотрудников прошли курсы профессиональной переподготовки.

По уровню образования среди занятых:

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  • 32% имеют высшее образование,
  • 55% — среднее профессиональное.

Рязанцы отдают предпочтение экономически значимым отраслям:

  • 22% работают в промышленности,
  • 10% — в образовании,
  • 8% — в здравоохранении,
  • 7% — в научной сфере,
  • по 6% — в сельском хозяйстве и строительстве.
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