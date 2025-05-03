Большинство жителей Рязанской области трудоспособного возраста заняты в экономике региона

По данным Рязаньстата, в Рязанской области 71% экономически активного населения в возрасте от 15 до 65 лет участвуют в экономической деятельности. Это около 515 тысяч человек. Самая многочисленная возрастная группа — от 35 до 45 лет, на неё приходится треть всех занятых. При этом 9% продолжают работать и после 60 лет.
Каждый третий работающий рязанец — высококвалифицированный специалист. Жители региона активно развивают как профессиональные, так и гибкие навыки: в 2024 году 30% сотрудников прошли курсы профессиональной переподготовки.
По уровню образования среди занятых:
- 32% имеют высшее образование,
- 55% — среднее профессиональное.
Рязанцы отдают предпочтение экономически значимым отраслям:
- 22% работают в промышленности,
- 10% — в образовании,
- 8% — в здравоохранении,
- 7% — в научной сфере,
- по 6% — в сельском хозяйстве и строительстве.