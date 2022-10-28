Суббота, 29 октября, 2022
7info7

«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией

На главнуюНовости РязаниКультура

Рязанский областной театр драмы в рамках проекта «Большие гастроли. Межрегиональное направление» встретил труппу Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского.

На пресс-конференции, посвященной открытию гастролей, с рязанскими журналистами общались заместитель директора по организации зрителя Рязанского театра драмы Григорий Баззаев, арт-директор Новгородского академического театра драмы Сергей Козлов, актриса Новгородского академического театра драмы Светлана Винокурова, а также заслуженный артист России, председатель Новгородского отделения СТД Анатолий Устинов.

Участники встречи говорили о том, что «Большие гастроли» дают возможность театрам развиваться, взаимодействовать друг с другом. Это отличная возможность расширения зрительской аудитории, но, самое важное, билеты доступны любому жителю региона.

Гости рассказали о своем театре – одном из старейших в России, о своих планах на гастрольные дни в Рязани и пригласили на свои спектакли.

Через час после пресс-конференции Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского открыл Большие гастроли трагикомедией по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна». Постановка Полины Неведомской – одна из самых зрелищных работ театра, не оставила равнодушными и рязанцев. Зрители встретили гостей из Великого Новгорода несмолкаемыми овациями.

«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией
«Большие гастроли» в Рязани Новгородский театр открыл трагикомедией

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/