Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Общество

Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Павел Малков принял участие в заседании регионального координационного Совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», программы которого реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В заседании также участвовали первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева, руководители областных министерств и ведомств, представители первичных отделений Движения Первых.

Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет.

«В Рязанской области количество первичных отделений продолжает расти. Их уже более 500. Уверен, что к концу года их станет больше, они очень активно работают. По итогам федерального конкурса более 60 рязанских первичных отделений одержали победу и стали призёрами, привлекли в регион 5 млн рублей. Ещё 1 млн 400 тысяч рязанцы получили по итогам конкурса «Гранты Первых». Необходимо и дальше максимально использовать возможности, которые представляются на федеральном уровне, обязательно участвовать во всех инициативах, программах и проектах», – сказал Павел Малков.

Губернатор обратил внимание на то, что Рязанская область вошла в число пилотных регионов по проведению профильных смен с участием детей и подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних. По словам Павла Малкова, важно направить усилия на то, чтобы заинтересовать таких молодых людей новыми идеями, вернуть к нормальной, активной жизни. Такая работа ведется.

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева проинформировала об участии активистов во Всероссийских и межрегиональных конкурсах и проектах, в том числе в образовательно-туристской программе «Университетские смены», в финале проектов «МедиаПритяжение» и «Вызов Первых», где команда региона заняла первое место в специальной категории для ребят с ограниченными возможностями. Активист Движения Первых Лев Королев, ставший победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Техническая и технологическая игрушка», поделился впечатлениями и представил свою разработку –Набор юного инженера «Создай свой первый автомобиль».

В ходе заседания регионального координационного Совета были подведены итоги летней работы регионального отделения. Речь шла о развитии фиджитал спорта и создании новых площадок для проведения мероприятий Движения Первых. Участники обсудили вопросы укрепления материально-технической базы отделений в муниципалитетах, развития детского движения КВН, семейного сообщества «Родные Любимые».

Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса - Павел Малков Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков: Необходимо использовать преимущества онлайн-платформ при госзакупках

Павел Малков отметил, что необходимо расширить доступ субъектов МСП к госзакупкам с помощью использования онлайн-платформ. Большая часть таких закупок имеет небольшие объемы
Новости России

Суд в Сочи приговорил 22-летнего к колонии за разврат и склонение к наркотикам

Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135 ч.1 ст.137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ).
Культура и события

Павел Малков принял участие в открытии выставки «Надежда Хвощинская: по праву таланта»

В экспозиции представлены предметы из Государственного музея истории российской литературы им. Даля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, музеев Рязанской области и научной библиотеки имени Горького.
Общество

Больше всего времени рязанки тратят на сон и уход за собой — Рязаньстат

В выходные женщина в среднем спит на 1 час дольше, полчаса отводят на неотложные рабочие моменты.
Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и...
Новости России

Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что...
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.