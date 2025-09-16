Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса — Павел Малков

Павел Малков принял участие в заседании регионального координационного Совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», программы которого реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В заседании также участвовали первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева, руководители областных министерств и ведомств, представители первичных отделений Движения Первых.

Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет.

«В Рязанской области количество первичных отделений продолжает расти. Их уже более 500. Уверен, что к концу года их станет больше, они очень активно работают. По итогам федерального конкурса более 60 рязанских первичных отделений одержали победу и стали призёрами, привлекли в регион 5 млн рублей. Ещё 1 млн 400 тысяч рязанцы получили по итогам конкурса «Гранты Первых». Необходимо и дальше максимально использовать возможности, которые представляются на федеральном уровне, обязательно участвовать во всех инициативах, программах и проектах», – сказал Павел Малков.

Губернатор обратил внимание на то, что Рязанская область вошла в число пилотных регионов по проведению профильных смен с участием детей и подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних. По словам Павла Малкова, важно направить усилия на то, чтобы заинтересовать таких молодых людей новыми идеями, вернуть к нормальной, активной жизни. Такая работа ведется.

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева проинформировала об участии активистов во Всероссийских и межрегиональных конкурсах и проектах, в том числе в образовательно-туристской программе «Университетские смены», в финале проектов «МедиаПритяжение» и «Вызов Первых», где команда региона заняла первое место в специальной категории для ребят с ограниченными возможностями. Активист Движения Первых Лев Королев, ставший победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Техническая и технологическая игрушка», поделился впечатлениями и представил свою разработку –Набор юного инженера «Создай свой первый автомобиль».

В ходе заседания регионального координационного Совета были подведены итоги летней работы регионального отделения. Речь шла о развитии фиджитал спорта и создании новых площадок для проведения мероприятий Движения Первых. Участники обсудили вопросы укрепления материально-технической базы отделений в муниципалитетах, развития детского движения КВН, семейного сообщества «Родные Любимые».