Пятница, 9 мая, 2025
11.4 C
Рязань
Общество

Более 300 тысяч жителей Рязанской области ушли на фронт в годы ВОВ

Анастасия Мериакри

В годы войны на фронт ушли более 300 тысяч жителей Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

180 тысяч рязанцев так и не вернулись домой. Рязанская земля дала стране почти 300 Героев Советского Союза и более 60 полных кавалеров ордена Славы.

«Мы в вечном долгу перед теми, кто 80 лет назад подарил нам мир и эту весну. Память о павших всегда будет жить в наших сердцах», — отметил губернатор.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.