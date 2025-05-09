Более 300 тысяч жителей Рязанской области ушли на фронт в годы ВОВ

В годы войны на фронт ушли более 300 тысяч жителей Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

180 тысяч рязанцев так и не вернулись домой. Рязанская земля дала стране почти 300 Героев Советского Союза и более 60 полных кавалеров ордена Славы.

«Мы в вечном долгу перед теми, кто 80 лет назад подарил нам мир и эту весну. Память о павших всегда будет жить в наших сердцах», — отметил губернатор.