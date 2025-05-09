Более 300 тысяч жителей Рязанской области ушли на фронт в годы ВОВ

В годы войны на фронт ушли более 300 тысяч жителей Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
180 тысяч рязанцев так и не вернулись домой. Рязанская земля дала стране почти 300 Героев Советского Союза и более 60 полных кавалеров ордена Славы.
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