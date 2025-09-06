Более 3,5 тысяч семей участников СВО прошли реабилитацию в центре «Сосновый бор» — Павел Малков

Более 3,5 тысяч семей участников СВО прошли реабилитацию в центре «Сосновый бор» в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Павел Малков во время работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Глава региона подчеркнул, что в реабилитационный центр оснащен современным оборудованием, здесь собраны лучшие передовые практики и методики лечения. Специалисты учреждения оказывают широкий спектр услуг, работают с детьми-инвалидами.
В Рязанской области активно внедряются новые методики для реабилитации бойцов СВО, и это касается не только центра «Соснового бора», но и других учреждений, где бойцы могут пройти реабилитацию.
Павел Малков поделился планами на будущее, в области открыли водолечебницу, вскоре здесь может появиться центр для адаптивных видов спорта.