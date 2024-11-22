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Более 200 рязанцев обратились в кабинет по отказу от курения в 2024 году

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/minzdravro

Более 200 человек обратилось в кабинет по отказу от курения в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Кабинет работает в Городской клинической больнице №11. Его двери открыты для тех, кто решил бросить попрощаться с вредной привычкой и избавиться от никотиновой зависимости.

В 2024 году к специалистам кабинета обратилось 210 человек. Отмечается, что из них 185 человек трудоспособного возраста, 25 — пенсионеры.

В кабинете отказа от курения с помощью теста Фагестрема определяют степень зависимости, обследуют на газоанализаторе «Смоки-лайзер», который определяет уровень оксида углерода (угарного газа) в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования пациент направляется к врачу психотерапевту, так как работа с психологической зависимостью — неотъемлемая часть процесса отказа от курения как обычных, так и электронных сигарет.

В случае необходимости пациент может быть направлен к терапевту кабинета медицинской помощи при отказе от курения для назначения медикаментозного лечения.

Кабинет № 214 работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 14.00.

Телефон для дополнительной информации 32-04-59.

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