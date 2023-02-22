Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Бойцов в зоне спецоперации согреют печки, изготовленные в Рязани

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Фото из группы Канищево, Семчино, Приокский и районы... ВКонтакте

В Рязани изготовили печки для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы… ВКонтакте.

«Мы все вместе — Россия! Победить такой народ нельзя!» – пишет автор публикации.

Печек с каждым разом становится всё больше. Их изготовили:

  • — «Старая кузня» Рязань,
  • — Рязанское производственное предприятие «Робот» (Александр Петрухин и Юрий Анохин),
  • — Рязанский колледж электроники,
  • — просто порядочные люди – настоящие патриоты России Виталий Васильев и Анатолий Анашкин.

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