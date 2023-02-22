Бойцов в зоне спецоперации согреют печки, изготовленные в Рязани

В Рязани изготовили печки для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы… ВКонтакте.

«Мы все вместе — Россия! Победить такой народ нельзя!» – пишет автор публикации.

Печек с каждым разом становится всё больше. Их изготовили:

— «Старая кузня» Рязань,

— Рязанское производственное предприятие «Робот» (Александр Петрухин и Юрий Анохин),

— Рязанский колледж электроники,

— просто порядочные люди – настоящие патриоты России Виталий Васильев и Анатолий Анашкин.