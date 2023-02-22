Бойцов в зоне спецоперации согреют печки, изготовленные в Рязани

В Рязани изготовили печки для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы… ВКонтакте.
Печек с каждым разом становится всё больше. Их изготовили:
- — «Старая кузня» Рязань,
- — Рязанское производственное предприятие «Робот» (Александр Петрухин и Юрий Анохин),
- — Рязанский колледж электроники,
- — просто порядочные люди – настоящие патриоты России Виталий Васильев и Анатолий Анашкин.
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