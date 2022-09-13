Боевой экстрасенс КГБ «Дед Ванга» назвал возможную дату капитуляции Зеленского

Боевой экстрасенс КГБ Иван Фомин по прозвищу «Дед Ванга» назвал предположительную дату капитуляции Зеленского. Ранее «Дед Ванга» уже предсказывал бедствия и катастрофы, например, землетрясение в Армении и крушение вертолета губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

Сейчас Иван Фомин внимательно следит за ходом специальной военной операции и за ситуацией на Украине и внешнеполитической арене. Журналистам программы «Новые русские сенсации» на НТВ он заявил, что видит возможную дату капитуляции Владимира Зеленского.

По словам Фомина, президент Украины сейчас находится в тяжёлом моральном состоянии. Он опасается за своё будущее, запутался в мыслях, не видит благоприятного исхода. «Дед Ванга» считает, что совсем скоро Зеленский сбежит в Польшу или в одну из прибалтийский стран.

В своих предсказаниях Иван Фомин озвучивает цифру 17, месяц — сентябрь. Возможно, именно 17 сентября станет поворотным в ходе специальной военной операции, когда Зеленский откажется от своего президентства.