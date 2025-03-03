БК «Рязань» вернул себе лидерство в чемпионате

Март для нашей команды будет насыщен до предела. В первый месяц весны БК «Рязань» проведет восемь матчей в чемпионате ЦФО, половину из которых – в родных пенатах. Открывали эту серию «зубры» поединками с командой «Альфа Дон» (Павловск, Воронежская область), которые прошли 1 и 2 марта в спорткомплексе Дворца детского творчества.

БК «РЯЗАНЬ» – «АЛЬФА ДОН» – 87:66 (17:13, 22:11, 21:21, 27:21)

БК «Рязань»: Князев (38), Буданов (12), Хамитов (6), Баринов (8), Соколов (12 + 12 подборов) – старт, Анохин (6), Сидоров (5), Синкевич (0), Найберт (0). Николаев, Антонов, Усов.

«Альфа Дон» (Павловск): Петров (0), Овчинников (17), Чернояров (7), Слюсарев (3), Веденев (7) – старт, Субботин (18), Старцев (0), Мокраусов (5), Янишевский (0), Касонго (9).

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Судьи: Гончаров (Белгород), Лютенков (Ярославль).

1 марта. Рязань. Дворец детского творчества. 150 зрителей.

В последнее время по количеству сыгранных матчей БК «Рязань» отставал от своего главного в регулярном чемпионате конкурента брянской «Десны-2» и соответственно уступал ей по набранным очкам. Очередной тур брянцы пропускали, что после очередного успеха позволило «зубрам» восстановить справедливость и вновь занять свое привычное место во главе таблицы.

В составе нашей команды опять отсутствовали ведущие игроки Михаил Карпачев и Драмир Зибиров. Зато после долгого перерыва перед рязанскими болельщиками предстал мощный центровой Никита Баринов, возвращение которого состоялось в предыдущем туре в Брянске. После болезни вернулся к исполнению своих обязанностей тренер Константин Валерьевич Комляков.

Игра с самого начала получилась вязкой, со множеством мужских единоборств, что, впрочем, неожиданностью не стало. С воронежцами, видимо, иначе и быть не может: они никогда не сдадутся на милость победителя. Под занавес первой четверти соперник сократил отставание до четырех очков (17:13), но в начале второй десятиминутки подопечные Константина Комлякова ускорились: Соколов вдвое перекрыл показатель павловцев – 26:13, а Вячеслав Анохин довел разницу до +15. После незначительных корректировок она сохранилась до большого перерыва – 39:24.

В заключительной десятиминутке продолжил пополнять свой лицевой счет Князев, четко использовавший пять штрафных подряд. Наконец разыгрался Дмитрий Буданов: за три с небольшим минуты он принес команде еще семь баллов, а затем реализовал обе попытки с линии штрафных. Но все же главной звездой в этот вечер, вне всякого сомнения, был его тезка Князев. Под одобрительные возгласы болельщиков разыгрывающий БК «Рязань» еще дважды попал из-за дуги, и тем самым подвел итог этому упорному поединку – 87:66.

В общей сложности Дмитрий Князев набрал 38 очков и тем самым показал лучший результат в текущем сезоне в нашей команде. Прежний рекорд также принадлежал ему: до этого Князев в двух матчах набирал по 35 баллов. Михаил Соколов наконец-то оформил свой первый после возвращения в строй дабл-дабл (12 очков + 12 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» – «АЛЬФА ДОН» – 91:79 (25:13, 27:23, 13:23, 26:20)

БК «Рязань»: Князев (28), Буданов (26), Сидоров (9), Хамитов (3), Соколов (10) – старт, Анохин (13), Синкевич (2). Николаев, Найберт, Федин, Антонов, Усов.

«Альфа Дон» (Павловск): Петров (7), Овчинников (10), Чернояров (25), Слюсарев (4), Веденев (17) – старт, Субботин (12), Старцев (0), Мокраусов (0), Янишевский (2), Касонго (2).

Судьи: Гончаров (Белгород), Лютенков (Ярославль).

2 марта. Рязань. Дворец детского творчества. 50 зрителей.

Повторный поединок в воскресенье складывался труднее, чем в субботу. На ходе игры сказалось и отсутствие Никиты Баринова, который накануне принес немало пользы команде, набрав 8 очков и сделав 10 подборов. Начало осталось за «зубрами», которые сразу убежали от соперника далеко вперед (20:3), однако к концу первого периода павловцам удалось несколько сократить отставание, что не отразилось на ходе встречи: к большому перерыву превосходство хозяев не вызывало никаких сомнений – 52:36.

Проблемы начались в третьей четверти, когда гостям удалось заметно подкорректировать разницу в счете, а в дебюте заключительной десятиминутки приблизится к нашей команде на расстояние двух бросков. Однако в этот непростой момент наши парни нашли в себе силы для очередного рывка и в эндшпиле сломили сопротивление дружины из Воронежской области. Одержав победу со счетом 91:79, баскетбольный клуб «Рязань» упрочил свое лидирующее положение. Завидную результативность показали два Дмитрия – Князев и Буданов: у первого в активе 28 набранных баллов, у второго – 26.

Очередные календарные матчи в чемпионате Центрального федерального округа БК «Рязань» проведет в следующие выходные, 8 и 9 марта, на выезде. В Туле наша дружина сыграет против местной команды ЦИВС АСБ.