Понедельник, 13 октября, 2025
3.5 C
Рязань
Спорт

БК «Рязань» начал новый сезон с четырёх побед 

Алексей Самохин
Фото: БК «Рязань»

В прошедшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провел свои первые домашние поединки в новом сезоне 2025/2026 годов. Соперником нашей команды в чемпионате Центрального федерального округа был БК «Белгород» (Белгород).

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БЕЛГОРОД» – 67:53 (17:7, 14:20, 17:10, 19:16)

БК «Рязань»: Буданов (7), Гущин (19), Сидоров (13), Хамитов (6), Анохин (14 + 11 подборов) – старт, Савельев (0), Николаев (6), Федин (2), Антонов (0), Усов (0).

БК «Белгород» (Белгород): Калугин (22), Сердюцкий (3), Кемпель (18), Мезенцев (0), Диарра (4) – старт, Лялин (4), Мирошниченко (2), Тарасов (0), Елека Йанколо (0).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Пауков (Воронеж).

11 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 170 зрителей.

Дебютный отрезок первого поединка напомнил стартовую встречу в Орле, когда «зубры» с ходу повели 7:0. Алексей Гущин начал с дежурной трешки, затем свою лепту внесли Вячеслав Анохин и Дмитрий Буданов. Гостям удалось размочить счет, но хозяева, уверено контролируя ход игры, продолжили уходить в отрыв – 17:7. Однако к концу второго периода белгородцам удалось сократить отставание до четырех баллов (31:27), а в начале третьего разница стала минимальной. После этого рязанцы старательно принялись восстанавливать свое прежнее преимущество и перед заключительной четвертью имели в активе уже +11 (48:37). 

В дальнейшем превосходство БК «Рязань» достигло максимального показателя +24 (67:43). Матч он доигрывал практически своей второй пятеркой, что позволило белгородцам подкорректировать результат – 67:53. Лучшим снайпером в нашей команде в третьем матче подряд стал Алексей Гущин, набравший 19 баллов (у него в активе пять трехочковых попаданий), Вячеслав Анохин оформил второй дабл-дабл в новом сезоне (14 очков + 11 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» – «БЕЛГОРОД» – 75:46 (23:9, 21:15, 9:9, 22:13)

БК «Рязань»: Буданов (18), Гущин (6), Сидоров (12), Хамитов (2), Анохин (10 + 13 подборов) – старт, Савельев (5), Николаев (9), Федин (13), Антонов (0), Усов (0).

БК «Белгород» (Белгород): Калугин (25), Сердюцкий (0), Мирошниченко (2), Кемпель (13), Мезенцев (4) – старт, Лялин (2), Тарасов (0),

Елека Йанколо (0), Диарра (0).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Пауков (Воронеж).

12 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 115 зрителей.

Перед повторной встречей хозяева учли имевшиеся недочеты в субботнем матче, так что в воскресенье победа им досталась куда легче, чем накануне. Хозяева начали вновь с трешки: счет открыл Максим Сидоров. И хотя гости вскоре выровняли положение, а затем и вырвались вперед, то был лишь единичный случай. Вскоре все встало на свои места, «зубры» увеличивали разницу, которая уже во второй четверти составляла + 20 (36:16).

В дальнейшем превосходство действующего чемпиона редко опускалось ниже этого показателя. Перед заключительной десятиминуткой счет был 53:33, что практически сняло с повестки дня вопрос относительно будущего победителя. Итоговый результат – 75:46. Больше всех очков в общую копилку на сей раз внес Дмитрий Буданов – 18, капитан «зубров» Вячеслав Анохин сделал очередной дабл-дабл (10 баллов + 13 подборов).

Одержав на старте сезона четвертую победу, БК «Рязань» входит в тройку команд-лидеров, имеющих аналогичные показатели. В следующие выходные «зубры» будут свободны от игр. Очередные календарные поединки они проведут 25 и 26 октября в Курске против местной команды «Русичи-2».

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Религия

Священники рассказали о грехах, которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые человек никогда не заслужит прощения?

Последние новости

Для школ Рязанской области выпустят учебник по краеведению

Содержательная часть учебника готова, осталось решить вопросы с его изданием.

Песков: использование ракет Tomahawk Украиной потребует участия специалистов США

В Кремле прокомментировали острую тему возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

На мусорном полигоне в Старожиловском районе произошло возгорание

12 октября под Рязанью, возле поселка Старожилово, загорелся мусорный полигон.

Каждая пятая компания в России переходит в российские мессенджеры

Каждая пятая компания России начала пользоваться отечественными мессенджерами: МАХ, «VK мессенджер» и «Яндекс мессенджер».

Борьба с автохамами во дворе может закончиться уголовным делом — юрист

Наиболее распространённой формой «мести» является раскладывание на машинах соседей апельсиновых корок или рассыпание пшена, которое быстро привлекает птиц

Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Россия — страна возможностей»

Объявлен старт второго сезона всероссийской премии «Россия — страна возможностей».

Митрополит Марк назвал грех, от которого страдает большинство людей, даже не подозревая об этом

Этот грех проявляется, когда люди начинают жаловаться на жизнь или свои немощи.

Всё только начинается: эксперт назвал регионы, где Запад создаёт новые угрозы для России

Альянс объясняет расширение инициатив необходимостью «сдерживания агрессии». Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Ситуацию с травмированным глазом ученика рязанской школы №47 взял на контроль Бастрыкин

Ребёнок воткнул своему однокласснику карандаш в глаз, из-за чего тот серьёзно пострадал.

Изменилась конечная остановка рязанского троллейбуса №1

Временно он не будет ходить по улице Соборной.

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП с погибшими мужчинами и маленькой девочкой

В аварии погибли двое взрослых и ребёнок.

Участник СВО Панов консультирует сослуживцев в рязанском военно-социальном центре Минобороны

На базе рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ) Министерства обороны.

В Рязани запретят парковаться около школы №44

Запрещающие знаки установят там до конца текущего года.

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

Мужчина получил серьёзные травмы, его готовят к операции.