БК «Рязань» начал новый сезон с четырёх побед 

В прошедшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провел свои первые домашние поединки в новом сезоне 2025/2026 годов. Соперником нашей команды в чемпионате Центрального федерального округа был БК «Белгород» (Белгород).

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БЕЛГОРОД» – 67:53 (17:7, 14:20, 17:10, 19:16)

БК «Рязань»: Буданов (7), Гущин (19), Сидоров (13), Хамитов (6), Анохин (14 + 11 подборов) – старт, Савельев (0), Николаев (6), Федин (2), Антонов (0), Усов (0).

БК «Белгород» (Белгород): Калугин (22), Сердюцкий (3), Кемпель (18), Мезенцев (0), Диарра (4) – старт, Лялин (4), Мирошниченко (2), Тарасов (0), Елека Йанколо (0).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Пауков (Воронеж).

11 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 170 зрителей.

Дебютный отрезок первого поединка напомнил стартовую встречу в Орле, когда «зубры» с ходу повели 7:0. Алексей Гущин начал с дежурной трешки, затем свою лепту внесли Вячеслав Анохин и Дмитрий Буданов. Гостям удалось размочить счет, но хозяева, уверено контролируя ход игры, продолжили уходить в отрыв – 17:7. Однако к концу второго периода белгородцам удалось сократить отставание до четырех баллов (31:27), а в начале третьего разница стала минимальной. После этого рязанцы старательно принялись восстанавливать свое прежнее преимущество и перед заключительной четвертью имели в активе уже +11 (48:37).

В дальнейшем превосходство БК «Рязань» достигло максимального показателя +24 (67:43). Матч он доигрывал практически своей второй пятеркой, что позволило белгородцам подкорректировать результат – 67:53. Лучшим снайпером в нашей команде в третьем матче подряд стал Алексей Гущин, набравший 19 баллов (у него в активе пять трехочковых попаданий), Вячеслав Анохин оформил второй дабл-дабл в новом сезоне (14 очков + 11 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» – «БЕЛГОРОД» – 75:46 (23:9, 21:15, 9:9, 22:13)

БК «Рязань»: Буданов (18), Гущин (6), Сидоров (12), Хамитов (2), Анохин (10 + 13 подборов) – старт, Савельев (5), Николаев (9), Федин (13), Антонов (0), Усов (0).

БК «Белгород» (Белгород): Калугин (25), Сердюцкий (0), Мирошниченко (2), Кемпель (13), Мезенцев (4) – старт, Лялин (2), Тарасов (0),

Елека Йанколо (0), Диарра (0).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Пауков (Воронеж).

12 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 115 зрителей.

Перед повторной встречей хозяева учли имевшиеся недочеты в субботнем матче, так что в воскресенье победа им досталась куда легче, чем накануне. Хозяева начали вновь с трешки: счет открыл Максим Сидоров. И хотя гости вскоре выровняли положение, а затем и вырвались вперед, то был лишь единичный случай. Вскоре все встало на свои места, «зубры» увеличивали разницу, которая уже во второй четверти составляла + 20 (36:16).

В дальнейшем превосходство действующего чемпиона редко опускалось ниже этого показателя. Перед заключительной десятиминуткой счет был 53:33, что практически сняло с повестки дня вопрос относительно будущего победителя. Итоговый результат – 75:46. Больше всех очков в общую копилку на сей раз внес Дмитрий Буданов – 18, капитан «зубров» Вячеслав Анохин сделал очередной дабл-дабл (10 баллов + 13 подборов).

Одержав на старте сезона четвертую победу, БК «Рязань» входит в тройку команд-лидеров, имеющих аналогичные показатели. В следующие выходные «зубры» будут свободны от игр. Очередные календарные поединки они проведут 25 и 26 октября в Курске против местной команды «Русичи-2».