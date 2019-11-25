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Названы самые конкурентные профессии в РФ

Сотрудники Академии труда и социальных отношений назвали те профессии, где видна самая большая конкуренция за рабочие места.

В первую очередь, эксперты выделили такие вилы работ, как музыкант и актёр. Также работу тяжело найти тем, кто трудится в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью. Нелегкая конкуренция и в области юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов.

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Отмечается, что тяжело найти работу тем, кто занимается творчеством. Нелегко людям, которые заканчивают творческие мастерские, сообщает РТ.

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