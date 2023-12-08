Белорусский государственный академический музыкальный театр начал гастроли в Рязани с фолк-рок-мьюзикла

7 декабря дан старт обменным гастролям между Белорусским государственным академическим музыкальным театром и Рязанским областным театром Драмы. В Минске рязанцы открыли гастроли комедией Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Тем временем в Рязани артисты из республики Беларусь представили фолк-рок-мюзикл Алана Симона «Тристан и Изольда».

Трагическая история любви, основанная на легенде из цикла сказаний о короле Артуре, развернулась на сцене Рязанского театра Драмы, удивляя зрителей не только невероятной игрой актёров и блистательной адаптацией самого сюжета, но и смешением нескольких жанров. В «Тристане и Изольде» нашли отражение пьеса, мюзикл и балет.

Проникновенные монологи и взаимодействия героев, чарующий вокал с живым инструментальным сопровождением настоящей рок-группы, традиционные кельтские танцы и воздушные па главных героев – всё это завораживало. Нельзя также не отметить впечатляющие декорации, среди которых был настоящий дракон. Особую красочность происходящему придали великолепные искрящиеся костюмы. Совокупность всех этих моментов и ювелирное внимание авторов постановки к деталям погрузили зал в атмосферу волшебного и таинственного Средневековья.

Не будет преувеличением сказать, что напряжённые кульминации и трагическая развязка многих растрогали и заставили плакать. Искренние и эмоции зрителей свидетельствовали о высоком уровне исполнения. По завершении спектакля зал долгое время не хотел отпускать труппу, приветствуют артистов выкриками «Браво!» и бурными аплодисментами.

Фото предоставлены пресс-службой Рязанского театра Драмы

Материал подготовила Полина Иманова