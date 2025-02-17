Белгородцам рассказали, уехал ли виновник ДТП с фельдшерами из России

Глава белгородского отделения «Ассамблеи народов России» Набигулла Багамаев рассказал « Бел.Ру », что виновник ДТП с фельдшерами в центре Белгорода и его пассажиры не уехали из России.

Ранее подобные слухи появились в социальных сетях. Собеседник издания уточнил, что военные Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев, а также белгородец Иса Абдурашидов остаются в стране.

«Все причастные лица находятся под контролем. <…> Никто нигде не находится в бегах, никто не скрывается», — заявил Багамаев.

По его словам, на прошлой неделе их перевели в Москву в военные госпитали.

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Багамаев добавил, что Абдурашидов находится в коме в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в ночь на 7 февраля на проспекте Славы. BMW X7 на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи.

У погибшей Марины Паровышник остались двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь.