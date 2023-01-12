Baza: «сбежавшим» в Москве срочником оказался телефонный террорист

Телеграм-канал Baza уточнил информацию о сбежавшем в Москве срочнике с автоматом и гранатами.

— На самом деле, такого беглеца не существует. «Срочником» оказался телефонный террорист из Тульской области. Он несколько раз позвонил в полицию разных районов Москвы и представился сбежавшим срочником, который готовит нападение, — говорится в сообщении источника.

Звонивший представился полицейским Дмитрием Афониным, сообщив о побеге из воинской части. По словам звонившего, он готовил нападение на отдел полиции в Беговом районе столицы. Следующим звонком «срочник» предупредил о нападении на полицейские участки в Тимирязевском районе и центре Москвы, а также военкомат на улице Лобачевского.

Правоохранители проверили информацию, ничего подозрительного не выявили. Номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Тульской области.