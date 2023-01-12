Baza: «сбежавшим» в Москве срочником оказался телефонный террорист

Телеграм-канал Baza уточнил информацию о сбежавшем в Москве срочнике с автоматом и гранатами.
Звонивший представился полицейским Дмитрием Афониным, сообщив о побеге из воинской части. По словам звонившего, он готовил нападение на отдел полиции в Беговом районе столицы. Следующим звонком «срочник» предупредил о нападении на полицейские участки в Тимирязевском районе и центре Москвы, а также военкомат на улице Лобачевского.
Правоохранители проверили информацию, ничего подозрительного не выявили. Номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Тульской области.
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