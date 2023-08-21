Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребёнка воротами в Рязани

Житель Омска покончил с собой после того, как его 28-летняя жена погибла в результата аварии, пишет Readovka67. Девушка выезжала на машине с дворовой территории и не предоставила преимущество другому авто. В итоге она погибла на месте. Утверждается, что ее муж не смог пережить эту новость. «Ячейки общества не стало...