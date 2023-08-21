Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребёнка воротами в Рязани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребёнка в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент с футбольными воротами случился в посёлке Мехзавода. Ворота упали на мальчика, юного рязанца госпитализировали.
О незакреплённой конструкции, ставшей причиной травмы сына, сообщила мать пострадавшего в социальной сети.
Региональное следственное управление начало проверку, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах.