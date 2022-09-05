Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении детей в Москве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве проверить информацию о применении насилия в отношении детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Многодетный отец из Ростовской области, находясь в Москве, жестоко обращался со своими детьми: 7-летней дочерью, а также 11-летним и 10-летним сыновьями. Свидетельницей издевательств была мать детей.

— Как сообщается в открытых источниках, когда малолетняя дочь просила есть и плакала, отец нанес ей удар ногой в голову, выбив зубы. Сыновей он избивал за отказ совершать кражи из магазинов, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Бастрыкин поручил доложить подробности случившегося и проверить все обстоятельства. При наличии оснований поручено незамедлительно возбудить уголовное дело.