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Понедельник, 25 апреля, 2022

Бастрыкин поручил проверить информацию о поджогах домов в Московской области

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Бастрыкин поручил проверить информацию о поджогах домов в Московской области

7info
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства по информации о поджогах жилых домов в Щёлковском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сюжет о серии поджогов домов в деревне Байбаки показал федеральный телеканал. Журналисты заявили, что пожары происходили с начала года, виновных до сих пор не нашли.

Поручение доложить о случившемся дано руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. Местные следователи уже проводят проверку, направлено ходатайство о передаче материалов уголовного дела из органов полиции следователям СК.

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