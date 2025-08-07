Бастрыкин поручил доложить по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Рязани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с ненадлежащей работой по отлову безнадзорных животных в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для реакции стала информация, размещённая в телеграм-каналах и СМИ, согласно которой в различных районах города, в том числе вблизи детского сада, наблюдается большое количество агрессивных бездомных собак, представляющих угрозу для граждан, особенно детей.

В настоящее время уголовное дело расследуется в СУ СК России по Рязанской области. Ранее председатель СК уже поставил его на контроль в центральном аппарате.

В связи с общественным резонансом, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Олегу Васильеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России.