«Бабушка и внучка лежат на обочине»: появилось видео страшного ДТП под Пензой

В группе «Сова авто Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места страшной аварии под Пензой.

Инцидент произошел накануне на трассе М-5 в районе села Чемодановка. В результате случившегося погибли бабушка и внучка. По предварительной информации, они перебегали дорогу.

Предположительно, они попали под колеса автомобиля такси. Из-за ДТП на трассе образовался затор в несколько километров.

На кадрах видно, что на обочине лежат два накрытых тканью тела. Предположительно, это и есть погибшие. На месте работали медики.