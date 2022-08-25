Четверг, 25 августа, 2022
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«Бабушка и внучка лежат на обочине»: появилось видео страшного ДТП под Пензой

В группе «Сова авто Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места страшной аварии под Пензой.

Инцидент произошел накануне на трассе М-5 в районе села Чемодановка. В результате случившегося погибли бабушка и внучка. По предварительной информации, они перебегали дорогу.

Предположительно, они попали под колеса автомобиля такси. Из-за ДТП на трассе образовался затор в несколько километров.

На кадрах видно, что на обочине лежат два накрытых тканью тела. Предположительно, это и есть погибшие. На месте работали медики.

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