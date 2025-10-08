Среда, 8 октября, 2025
Автопарк цыганской диаспоры за 28 миллионов рублей подожгли в Мытищах 

Алексей Самохин
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В ночь на 8 октября в подмосковных Мытищах на стоянке в районе пересечения МКАД и Ярославского шоссе произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели сразу четыре новых грузовика «КамАЗ» и один подержанный BMW. Общая сумма ущерба оценивается в миллионы рублей. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел на импровизированной автостоянке, которой, по словам очевидцев, пользовались представители местной цыганской диаспоры, владеющей сгоревшей техникой.

Местные жители были разбужены взрывами бензобаков большегрузов, которые начались после возгорания. Камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах, зафиксировали двух человек, убегавших от грузовиков непосредственно перед началом пожара. Эти кадры подтверждают основную версию — умышленное уничтожение имущества.

Часть водителей смогли оперативно отреагировать и перегнать в безопасное место еще четыре большегруза, избежав полного уничтожения всего автопарка.

Стоимость каждого из сгоревших «КамАЗов» в зависимости от комплектации составляет от 5 до 7 млн рублей. Таким образом, общая стоимость утраченных грузовиков достигает 28 миллионов рублей.

На место оперативно прибыли несколько спецмашин МЧС и испытательная пожарная лаборатория. Предполагается, что по результатам её исследований будет возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

