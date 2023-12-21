На Южной окружной дороге Рязани попал в ДТП автобус Москва — Ташкент. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

21 декабря в 02.30 на 186-м километре автодороги М-5 «Урал» 61-летний водитель из Узбекистана не справился с рулевым управлением и совершил наезд на барьерное ограждение.

Транспортное средство получило незначительные повреждения. Находившиеся в автобусе 6 пассажиров и 3 водителя не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП уточняются.