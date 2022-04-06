Астролог Тамара Глоба предсказала переход денег от богатых к нищим и объединение народов

Астролог Тамара Глоба считает, что в ближайшие два года богатые люди лишатся своих накоплений, и их деньги улучшат жизнь нищих людей. Слова астролога приводит Московский комсомолец.

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Глобальный передел мира, по мнению Глобы, начинается уже сейчас и завершится к 2024 году. На апрель 2022 года придётся время переговоров между мировыми лидерами, на май – время провокаций с разных сторон. В конце 2022 года – начале 2023 года ожидаются активные политические действия и угрозы.

Самым сложным периодом в жизни людей станет 2023 год, на 2024 год придутся мощнейшие катаклизмы и страшные болезни. Но за этими сложностями грядёт облегчение в политической и финансовой сферах. Тамара Глоба считает: девяностые годы точно не повторятся. Не стоит бояться дефолтов, сильного спада экономики, дефицита продуктов и товаров первой необходимости.

Возможно, что уже в 2026 году сбудется сценарий так называемой глобализации, объединения народов. В мире откажутся от виз, а страны могут открыться на свободный въезд и выезд. Во многом на это повлияют происходящие сейчас события.