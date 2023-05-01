Астролог Елена Мурзина убеждена: в ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского ожидает «политическая смерть». Свою власть он «уронит», как уронил свидетельство руководителя государства на собственной инаугурации.

Мурзина напомнила: инаугурации трёх последних президентов Незалежной преследовали странные закономерности. И самое интересное – они сбываются. Перед Виктором Януковичем захлопнулись двери, как итог – президента «выдворили» из страны. На инаугурации Петра Порошенко один из солдат почётного караула упал в обморок. Владимир Зеленский во время своей инаугурации уронил свидетельство.

– У Зеленского не будет мандата на управление Украиной, он потеряет страну, «уронит власть», – передаёт слова астролога vologda-poisk.

Ранее нумеролог предрекла Владмиру Зеленскому печальные события в 2023 году.