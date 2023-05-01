Астролог Елена Мурзина убеждена: в ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского ожидает «политическая смерть». Свою власть он «уронит», как уронил свидетельство руководителя государства на собственной инаугурации.
Мурзина напомнила: инаугурации трёх последних президентов Незалежной преследовали странные закономерности. И самое интересное – они сбываются. Перед Виктором Януковичем захлопнулись двери, как итог – президента «выдворили» из страны. На инаугурации Петра Порошенко один из солдат почётного караула упал в обморок. Владимир Зеленский во время своей инаугурации уронил свидетельство.
Ранее нумеролог предрекла Владмиру Зеленскому печальные события в 2023 году.
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