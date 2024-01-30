Вторник, 30 января, 2024
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Астролог назвала знаки, которые разбогатеют в феврале

7info7
Image by ededchechine on Freepik
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Февраль 2024 года в жизни миллионов людей будет связан с улучшением материального положения. Речь идёт только о трёх знаках зодиака, которые в следующем месяце могут рассчитывать на финансовый успех. Их перечислила астролог Екатерина Максимова, сообщает NewsNN.

Во-первых, речь идёт об Овнах. Увеличатся их собственные заработки причём из не самых очевидных источников. Представителями этого знака, кстати, не придётся прилагать к этому дополнительные усилия. Вопрос решится самостоятельно.

Во-вторых, трансформация финансового положения ожидает Козерогов. Они смогут увеличить доход на инвестициях, а кто-то, быть может, получит приличную сумму от родственников. Чтобы не растерять полученное, астролог советует Козерогам воздержаться от больших трат.

Особое значение финансы в феврале 2024 года будут иметь для Водолеев. Но просто так заработать или с легкостью получить деньги не получится. Необходимо приложить усилия, и тогда кошелёк представителей этого знака станет заметно толще.

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