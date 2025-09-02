Нумеролог и астролог Елена из Самары стала обладательницей суперприза в размере 4,3 млн рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Елена призналась, что к участию подходит профессионально, используя свои знания в астрологии.

«Я играю часто, почти каждый день, — рассказала она. — В натальной карте можно увидеть предпосылки к крупным выигрышам. Там должна быть связка домов: 2-й дом — финансы, 5-й — развлечения и лотереи, 8-й — большие “чужие” деньги, 11-й — общественные деньги. Если есть эта комбинация и транзиты планет совпадают, шансы на выигрыш велики. Я увидела это у себя. Это наработанная карма из прошлых жизней».

Выигрышный билет Елена приобрела через мобильное приложение, оформив развёрнутую ставку за 180 рублей.

«Я видела, что сумма выигрыша растёт, и решила попробовать», — рассказала она.

Эмоции победительницы были сильными.

«Меня буквально трясло. Когда пришло СМС, я сразу проверила личный кабинет. В этот момент разговаривала с другом и сказала ему: “Я выиграла 4”. Он спросил: “4 тысячи?” — а я ему: “4 миллиона”. Потом разбудила мужа, и мы пошли за шампанским», — поделилась Елена.

Свой выигрыш Елена астролог подарком свыше.

«Я сирота, у меня нет квартиры. Теперь смогу её купить. Это сам Бог послал. Я часто занимаюсь благотворительностью и верю, что Бог есть», — рассказала победительница лотереи.

На достигнутом она останавливаться не собирается.

«Я всегда мечтала выиграть 100 миллионов. Может быть, ещё получится — кто знает», — улыбается Елена.