Вторник, 2 сентября, 2025
15.1 C
Рязань

Астролог из Самары выиграла 4,3 млн рублей в лотерее «Великолепная 8»

Алексей Самохин
Выигравший билет, фото: Национальные лотереи
Новости России

Астролог из Самары выиграла 4,3 млн рублей в лотерее «Великолепная 8»

Нумеролог и астролог Елена из Самары стала обладательницей суперприза в размере 4,3 млн рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Елена призналась, что к участию подходит профессионально, используя свои знания в астрологии.

«Я играю часто, почти каждый день, — рассказала она. — В натальной карте можно увидеть предпосылки к крупным выигрышам. Там должна быть связка домов: 2-й дом — финансы, 5-й — развлечения и лотереи, 8-й — большие “чужие” деньги, 11-й — общественные деньги. Если есть эта комбинация и транзиты планет совпадают, шансы на выигрыш велики. Я увидела это у себя. Это наработанная карма из прошлых жизней».

Выигрышный билет Елена приобрела через мобильное приложение, оформив развёрнутую ставку за 180 рублей. 

«Я видела, что сумма выигрыша растёт, и решила попробовать», — рассказала она.

Эмоции победительницы были сильными.

«Меня буквально трясло. Когда пришло СМС, я сразу проверила личный кабинет. В этот момент разговаривала с другом и сказала ему: “Я выиграла 4”. Он спросил: “4 тысячи?” — а я ему: “4 миллиона”. Потом разбудила мужа, и мы пошли за шампанским», — поделилась Елена. 

Свой выигрыш Елена астролог подарком свыше.

«Я сирота, у меня нет квартиры. Теперь смогу её купить. Это сам Бог послал. Я часто занимаюсь благотворительностью и верю, что Бог есть», — рассказала победительница лотереи. 

На достигнутом она останавливаться не собирается.

«Я всегда мечтала выиграть 100 миллионов. Может быть, ещё получится — кто знает», — улыбается Елена.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Последние новости

Происшествия

Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП в Рязани

Столкнулись «Ниссан Кашкай» под управлением 33-летней рязанки и «Лада Веста» под управлением 38-летнего рязанца.
Кино и ТВ

Седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует 12 сентября на «России»

Бессменный ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начинают новый этап поиска лучших вокалистов страны.
Общество

В Московском районе Рязани на месяц отключат горячую воду из-за ремонта трубопровода

Со 2 сентября по 1 октября воду отключат в домах на улицах Великанова, Юбилейной, Юбилейной.
Новости России

Милонов: подростков, подрезающих уголки рта, надо отправлять на принудительное лечение

Он считает, что подобные действия должны стать «тёмным пятном» в биографии, чтобы подростки понимали всю серьёзность ситуации
Общество

Павел Малков проверил работу нового учебного центра для будущих аграриев

В Рязанской области на базе колледжа начал работу современный образовательно-производственный «Агрокластер».
Новости России

Актриса Катерина Шпица пожаловалась на самокатчицу, едва не сбившую её маму

По словам Шпицы, девушка в наушниках, видимо, не заметив пожилую женщину, и, задев её, чудом не сломала ей кости.
Общество

Рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ

Также установить самозапрет по-прежнему можно онлайн.
Власть и политика

Избирком вынес предупреждение Александру Шерину

Жительница города пожаловалась в Избирком на размещение агитационного материала кандидата. 