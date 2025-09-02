Астролог из Самары выиграла 4,3 млн рублей в лотерее «Великолепная 8»
Нумеролог и астролог Елена из Самары стала обладательницей суперприза в размере 4,3 млн рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.
Елена призналась, что к участию подходит профессионально, используя свои знания в астрологии.
Выигрышный билет Елена приобрела через мобильное приложение, оформив развёрнутую ставку за 180 рублей.