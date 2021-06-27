Астраханцы пожаловались Путину на бездействие чиновников

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В селе Солянка Астраханской области местные жители записали видеообращение президенту Владимиру Путину, пишет МК.

Астраханцы пожаловались главе государства на проблемы с водоснабжением весной и летом. По их словам, речь идет о плохом напоре воды во время поливочного сезона в частном секторе. Ситуация улучшается лишь в ночное время.

Авторы ролика обратили внимание, что неоднократно жаловались в администрацию Наримановского района и МУП «Астроводоканал».

Однако, как отметили, жители Солянки, вопрос с водоснабжением так и не был решен.