Аркадий Фомин встретился с участниками региональной кадровой программы «ГЕРОИ62»

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел встречу со слушателями региональной кадровой программы «ГЕРОИ62». Проект разработан по аналогии с федеральной программой «Время героев» и призван помочь участникам и ветеранам специальной военной операции получить новые профессиональные компетенции для дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти и местного самоуправления. Конкурсный отбор в рамках второго потока успешно прошли 45 человек.

Участники проекта рассказали спикеру законодательного собрания о своей мотивации, интересных для них направлениях и навыках, которые хотели бы получить.

– Мы с большим уважением относимся к защитникам Отечества. Решительные, мужественные, стойкие люди нужны нашему региону. Все больше бойцов после окончания военной службы стремятся к активной общественной деятельности, хотят быть полезными Рязанской области. Различные образовательные модули, которые вас ждут впереди, стажировки, мастер-классы помогут вам погрузиться в реальную работу органов власти, узнать изнутри, как выстроены процессы, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Уверен, что ваши личные качества и приобретенные за время учебы знания позволят реализовать ваш большой потенциал. Мы со своей стороны готовы рассмотреть и поддержать ваши предложения и инициативы.

Программа организована в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, ведущими вузами региона. С каждым героем будет работать персональный наставник. Запланированы индивидуальные карьерные консультации.