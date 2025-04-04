Аркадий Фомин в Пителино представил отчет о своей депутатской деятельности за 4 года

Во время рабочей поездки в р.п. Пителино председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил отчет о своей депутатской деятельности за 2020 – 2024 годы. Глава регионального парламента рассказал о том, что удалось выполнить за прошедший период, обозначил перспективные направления дальнейшего развития муниципалитета. Вместе с жителями обсудили реализацию важных проектов, пути решения насущных проблем.

В самом начале выступления спикер отметил значимость работы по достижению национальных целей, обозначенных президентом РФ:

– Несмотря на западные санкции, проведение СВО, наш президент Владимир Путин принял решение продолжать курс на масштабную поддержку регионов, развитие страны. Все последние 5 лет шла реализация национальных проектов, и с этого года стартовали новые. В нашем областном бюджете на три года мы заложили 78,3 миллиарда рублей на 11 национальных проектов. Более 61 миллиарда рублей из этих средств – федеральные. Благодаря этому мы продолжим строительство и ремонт социальных объектов, поддержку производств, развитие и благоустройство территорий. Состояние дорог, жилищно-коммунального хозяйства, экология, условия для работы и отдыха, рождения и воспитания детей – всё напрямую влияет на качество жизни людей. Моя задача – отстаивать интересы района, чтобы Пителинский округ развивался, чтобы здесь оставалась молодежь, приезжали новые люди.

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Глава регионального парламента подробно остановился на наиболее важных показателях, достигнутых за 5 лет:

– Экономика округа растет, серьезно развивается сельское хозяйство. Доходы бюджета в 2024 году выросли на 21% по сравнению с 2023 годом. Приводятся в нормативное состояние дороги: за это время отремонтировано 18 улиц и 2 участка дорог. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в районном центре, выполнены работы по водоснабжению малых населенных пунктов, создано 12 площадок накопления ТКО. В рамках национального проекта «Образование» значительно улучшилась материально-техническая база учебных заведений. Во всех школах округа открыты центры «Точка роста». По партийной программе «Культура малой родины» реконструированы 5 сельских клубов, по нацпроекту «Культура» – районная библиотека им Б. А. Можаева, которая теперь стала центром притяжения для всех жителей.

Также Аркадий Фомин подчеркнул, что в настоящее время в регионе в целом ведется серьёзная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи. Так, по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Пителинском округе отремонтирован 1 и построены 2 ФАПа. Для Пителинской больницы приобретены 3 машины скорой помощи, оснащенные современным оборудованием для оказания экстренных медицинских услуг.

В своем докладе спикер акцентировал внимание на изменениях в социальном законодательстве, действующих федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми, молодых специалистов.

Кроме того, Аркадий Фомин отметил эффективность программы поддержки местных инициатив:

– Большая заслуга пителинцев в том, что они активно участвуют во всех государственных программах и конкурсах, вовремя разрабатывают проекты и подают заявки. В решении многих задач удалось добиться значительных успехов. За отчетный период в Пителинском районе было реализовано 23 инициативы. В этом году конкурсный отбор прошли 3 заявки. Благодаря этому продолжится благоустройство окружного центра, ремонт памятника ВОВ. Мы вместе должны проконтролировать, чтобы подрядчики выполнили всё в срок и с хорошим качеством.

Глава Рязанской областной Думы проинформировал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей, а также выразил признательность всем неравнодушным пителинцам за помощь в сборе гуманитарных грузов нашим военнослужащим.

По окончании отчета участники встречи задали главе регионального парламента частные вопросы, а также подняли темы, затрагивающие интересы всех жителей.

– Вопросы касались дальнейшего ремонта дорог, лекарственного обеспечения – все их будем постепенно решать. Так, например, в мае на базе больницы откроется аптечный пункт. Это очень важно, так как не у всех есть возможность доехать за лекарствами в Сасово. Вопрос буду держать на личном контроле. Также обсудили планы на ближайшую перспективу. На новый дом культуры возлагаем большие надежды: здесь можно будет заниматься и в творческих коллективах, и в спортивных секциях. Есть проблемы, которые требуют времени. То, что нельзя решить оперативно, будет включено в программу на следующие пять лет, – прокомментировал парламентарий.

Во время рабочей поездки Аркадий Фомин проконтролировал строительство пителинского дома культуры:

– Значимым достижением считаю то, что мы добились строительства в Пителине современного дома культуры на 300 мест, со своим спортзалом. Это было непросто, но округ попал в программу комплексного развития сельских территорий. В начале возникли некоторые сложности, работы стартовали позже, чем планировалось, но сейчас все разрешилось. На площадке выполнена забивка свайного поля, устройство ростверка, монтаж фундаментных блоков и плит перекрытий, возводятся наружные стены. Работы идут полным ходом, численность людей достаточная. Надеемся, что завершить строительство получится в срок, но главное – с хорошим качеством, чтобы жители округа могли с удовольствием пользоваться новыми возможностями.