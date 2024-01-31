В среду, 31 января, в Рязанской областной Думе состоялось первое заседание весенней сессии 2024 года. Обозначил приоритетные задачи, которые будут стоять перед депутатами, и подвёл итоги прошлой работы руководитель парламента Аркадий Фомин.
В марте 2024 года Рязанской областной Думе исполнится 30 лет. Фомин отметил: за эти годы парламент прошёл несколько этапов развития. С 1994 года было принято почти 3,5 тысяч законов, и каждый новый состав думы наращивал и совершенствовал базу для развития региона и укрепления его социально-экономического потенциала.
Он напомнил, что 2024 год главой государства объявлен Годом семьи, поставлена задача усилить государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. На федеральном уровне утверждён единый статус многодетных семей, утверждён единый перечень мер социальной поддержки. Дополнительные меры поддержки рекомендовано разработать регионам.
Аркадий Фомин также сообщил, что Рязанская областная Дума вернётся к решению вопроса так называемых «наливаек». В декабре в Госдуме РФ в первом чтении был принят законопроект, дающий регионам право запрещать продажу пива и других слабооалкогольных напитков в объектах общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территориях.
В число вопросов, которые будут рассматривать в весеннюю сессию, включат состояние коммунальной инфраструктуры региона. Несмотря на то, что на её модернизацию выделаются серьёзные средства, проблема изношенности объектов по-прежнему актуальна. Аркадий Фомин предложил на площадке Думы провести правительственный час, на котором детально рассмотрят этот вопрос.
В течение сессии также будут проанализированы вопросы инвестпривлекательности Рязанской области, ветеринарного и фитосанитарного надзора, цифровизации различных сфер, развития НКО, подготовку к весенне-полевым работам, оздоровительной кампании и другие.