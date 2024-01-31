В среду, 31 января, в Рязанской областной Думе состоялось первое заседание весенней сессии 2024 года. Обозначил приоритетные задачи, которые будут стоять перед депутатами, и подвёл итоги прошлой работы руководитель парламента Аркадий Фомин.

В марте 2024 года Рязанской областной Думе исполнится 30 лет. Фомин отметил: за эти годы парламент прошёл несколько этапов развития. С 1994 года было принято почти 3,5 тысяч законов, и каждый новый состав думы наращивал и совершенствовал базу для развития региона и укрепления его социально-экономического потенциала.

– В текущую весеннюю сессию продолжается работа по основным стратегическим направлениям. Наш ориентир – достижение национальных целей и выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — обратил внимание депутатов Фомин.

Он напомнил, что 2024 год главой государства объявлен Годом семьи, поставлена задача усилить государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. На федеральном уровне утверждён единый статус многодетных семей, утверждён единый перечень мер социальной поддержки. Дополнительные меры поддержки рекомендовано разработать регионам.

– И это уже наша с вами работа. Мы продолжим оказывать помощь участникам СВО и членам их семей. В настоящий момент рассматривается инициатива об освобождении жён и родителей погибших бойцов от уплаты транспортного налога, — сказал председатель парламента.

Аркадий Фомин также сообщил, что Рязанская областная Дума вернётся к решению вопроса так называемых «наливаек». В декабре в Госдуме РФ в первом чтении был принят законопроект, дающий регионам право запрещать продажу пива и других слабооалкогольных напитков в объектах общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территориях.

– «Наливайки» не смогут работать днём как магазины, а ночью – как кафе. Мы знаем, что эта тема волнует людей, и депутаты получают немало обращений. После принятия федерального закона мы разработаем свои региональные нормативные акты, — добавил Фомин.

В число вопросов, которые будут рассматривать в весеннюю сессию, включат состояние коммунальной инфраструктуры региона. Несмотря на то, что на её модернизацию выделаются серьёзные средства, проблема изношенности объектов по-прежнему актуальна. Аркадий Фомин предложил на площадке Думы провести правительственный час, на котором детально рассмотрят этот вопрос.

В течение сессии также будут проанализированы вопросы инвестпривлекательности Рязанской области, ветеринарного и фитосанитарного надзора, цифровизации различных сфер, развития НКО, подготовку к весенне-полевым работам, оздоровительной кампании и другие.