Ансамбль из Рязани «Мама Джаз» выступил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Ансамбль из Рязани «Мама Джаз» принял участие в первом выпуске второго сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия». Программа вышла в эфир в пятницу, 4 апреля.

В борьбу за Кубок шоу и 5 миллионов рублей вступили первые восемь коллективов. Среди них как небольшие ансамбли, так и хоры из 44 вокалистов, как профессиональные певцы, так и любители.

На сцену вышли пятеро рязанок, «вышедших из одного гнезда» — гимназии № 5. Изначально коллектив педагогов собрался, чтобы спеть песню к выпускному вечеру, а дальше — «пошло, закрутилось». Были выступления в кафе, в филармонии, конкурсы, победы.

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Название появилось после долгих поисков, когда сын одной из участниц сказал: «мама, джаз».

Руководит коллективом — Элла Хрусталёва.

Рязанки исполнили композицию «Пусть не меркнут огни ваших радостных глаз». Они набрали 65 голосов членов жюри.

Максим Дунаевский отметил, что для профессионального исполнения рязанкам не хватает репетиций. Хрусталёва рассказала, что они собираются петь два раза в неделю.

Сергей Лазарев сказал, что певицы выглядят потрясающе. Он также отметил безусловное очарование артисток.

По оценкам жюри рязанки покинули отборочный тур программы.