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Вторник, 31 мая, 2022

Алексей Гордеев пообещал поддержку Рязанской области на федеральном уровне

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7info
7info

Алексей Гордеев пообещал поддержку Рязанской области на федеральном уровне

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев встретился с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По словам Гордееве, во время встречи в Госдуме они обсудили приоритетные направления развития региона — промышленный, аграрный сектор, сельское хозяйство, социальную сферу.

Он напомнил, что тесно связан в Рязанской области, Касимовским районом, где прошли детские годы.

— Я всегда с теплотой вспоминаю об этом, — пишет Гордеев.

Политик сообщил, что по предложению Павла Викторовича с радостью согласился участвовать в работе Рязанского землячества. Также при необходимости готов оказать поддержку региону на федеральном уровне.

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