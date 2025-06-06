Александра Трусова раскрыла срок беременности

Уроженка Рязани, серебряная чемпионка Олимпиады, фигуристка Александра Трусова раскрыла срок своей беременности. Его она сообщила в своём telegram-канале.

Накануне девушка опубликовала фотографии с мужем Макаром Игнатовым. На них видно, что у спортсменки увеличился живот. Подписчикам она предложила попробовать угадать, на каком месяце беременности сейчас находится.

Чуть позже Трусова опубликовала в канале число 31.