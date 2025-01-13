Александра Трусова готовится стать мамой

Уроженка Рязани Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) готовится впервые стать мамой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, именно беременность стала причиной, почему Трусова перестала исполнять прыжки на ледовых шоу, а также отказалась от выступления на шоу Евгения Плющенко в Баку. Тогда причину озвучивали как «медицинские показания».

Александру Трусову и ее мужа Макара Игнатова уже спрашивали о детях. Так, в совместном августовском интервью изданию Hello фигуристка сообщила, что задумывалась о детях с 16 лет. Она хотела бы «двоих или троих детей, но первой — дочку». Игнатов поддержал возлюбленную, сказав: «Я готов».

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Ранее стало известно, что Александра Трусова не будет принимать участие в Олимпийских играх 2026 года по состоянию здоровья.