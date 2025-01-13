Александра Трусова не будет принимать участие в Олимпийских играх 2026 года по состоянию здоровья

Фигуристка Александра Трусова из Рязани не будет принимать участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, фигуристка продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе. В связи с этим Александра Трусова не сможет показать необходимую физическую подготовку руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

ФФККР представит список спортсменов на участие в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2026 года с 1 по 28 февраля текущего года. Отборочный турнир сократит списки участников до одного в каждой дисциплине, замены будут невозможны.