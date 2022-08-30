Вторник, 30 августа, 2022
7info

Адвокат назвал важную деталь задержания мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

Адвокат Максим Калинов прокомментировал YA62.ru задержание мужа пропавшей жительницы Рязани Елены Логуновой.

Юрист, представлявшей интересы матери Елены Наталии Кошелевой, отметил, что по его информации силовики задержали Александра в рамках ст. 91 УПК РФ. Она применяется к людям, которых застали на месте преступления, или к тем, на которых указали свидетели.

Ранее в деле не было таких свидетелей, теперь, по мнению Калинова, они могли появиться.

Какой-либо официальной информации о сегодняшнем задержании пока не появилось.

Предыдущая статьяВ центре Рязани сбили велосипедиста
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7