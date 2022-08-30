Адвокат назвал важную деталь задержания мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

Адвокат Максим Калинов прокомментировал YA62.ru задержание мужа пропавшей жительницы Рязани Елены Логуновой.

Юрист, представлявшей интересы матери Елены Наталии Кошелевой, отметил, что по его информации силовики задержали Александра в рамках ст. 91 УПК РФ. Она применяется к людям, которых застали на месте преступления, или к тем, на которых указали свидетели.

Ранее в деле не было таких свидетелей, теперь, по мнению Калинова, они могли появиться.

Какой-либо официальной информации о сегодняшнем задержании пока не появилось.