Администрация Рязани объяснила задержку с ремонтом подземного перехода у «Барса»

Ремонт подземного пешеходного перехода у торгового центра «Барс» в Рязани близится к завершению. По информации пресс-службы администрации города, на сегодняшний день выполнено около 80% от общего объёма работ, объект активно готовится к сдаче.

Ремонт перехода идёт по индивидуальному дизайн-проекту, все элементы оформления и используемые материалы производятся на заказ. Это стало причиной задержки поставок и, как следствие, сдвига сроков завершения работ — ранее планировалось завершить ремонт к 1 августа.

Один из ключевых этапов — демонтаж старого бетонного основания — проводился строго в соответствии с проектно-сметной документацией. Работы были необходимы для устройства системы дренажа и водоотведения, которая теперь защищает переход от затопления грунтовыми водами.

Благодаря этим мерам, удалось обеспечить герметизацию подземного сооружения.

На всех этапах ремонта осуществляется строительный контроль. Подрядная организация использует материалы и технологии, соответствующие действующим строительным нормам и стандартам.

В настоящее время на объекте ведутся финальные работы: завершается монтаж новых навесов, проводится реставрация декоративного панно, устанавливаются камеры видеонаблюдения, обустраиваются пандусы для маломобильных граждан, монтируются ограждения.

Для ускорения темпов на объекте увеличено количество рабочих бригад.

Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.