В T2 запустили сразу пять полезных сервисов, чтобы рязанцы оставались на связи в любых условиях

Этой осенью оператор T2 открыл для жителей Рязанской области новые возможности и предложил скидку до 100% на действующие тарифы. Все это поможет клиентам оставаться на связи даже в зонах ограничения мобильного интернета.

«Белый список» сайтов и приложений. По согласованию с регулятором компания T2 открыла своим клиентам доступ к самым востребованным ресурсам в зонах ограничения интернета. В их число вошли популярные мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, сервисы такси и навигации, платформы с онлайн-видео и другие.

Технология звонков в VoLTE. Во время телефонных разговоров абоненты слышат голос друг друга в HD-качестве — с естественным звучанием и сниженным фоновым шумом. Услуга предоставляется бесплатно и работает и на территориях, где мобильный интернет ограничен, чтобы клиенты могли в любой момент набрать близким и решить нужные вопросы. К слову, рязанские пользователи VoLTE ежемесячно говорят по мобильному в среднем на 32 минуты дольше, чем те, чьи телефоны передают голос «по-старинке» — через 2G, на базовом уровне.

Подписка MiXX за 99 рублей в месяц. Оператор снизил стоимость одного из самых топовых сервисов. Подписка открывает доступ к кино, онлайн-библиотеке и музыке на тех платформах, которые входят в «белый список». Также в ней можно самостоятельно выбрать другие нужные предложения — скидки на шопинг, «премиум» на маркетплейсах и другие. Большой плюс, что подключить MiXX могут даже клиенты других операторов.

Скидка до 100% на тарифы при переходе в T2 со своим номером. Жителям доступны сразу три варианта — можно выбрать подходящее наполнение и условия. Например, тариф «Хватит!» открывает абсолютный безлимит на звонки, интернет и SMS. А в «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» входят пакеты гигабайтов, звонки на T2 и неограниченный доступ в соцсети, мессенджеры и на маркетплейсы — в том числе те, которые работают в зонах ограничения мобильного интернета.

Домашний интернет и ТВ для клиентов T2 по цене от 300 рублей в месяц. Проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно в приложении T2.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Мы быстро реагируем на меняющиеся условия и разрабатываем для жителей такие сервисы, которые помогают чувствовать себя уверенно. Для этого мы эффективно взаимодействуем с Минцифры РФ и с нашими партнерами, а также непрерывно анализируем показатели активности клиентов, чтобы предлагать им такие услуги, которые будут действительно нужными».

Временные ограничения в работе мобильного интернета обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей.