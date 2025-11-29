Декабрь, месяц самых длинных ночей в России, принесёт любителям астрономии главное световое шоу года. В пресс-службе Московского планетария сообщили ТАСС, что именно в это время разгорится мощнейший метеорный поток Геминиды, который по интенсивности обгоняет все остальные ежегодные звездопады, включая знаменитые августовские Персеиды.

Астрономы называют Геминиды «метеорным потоком-гигантом» из созвездия Близнецов. В планетарии отмечают, что погода в декабре редко радует ясным небом, но если с облаками повезёт, зрелище будет впечатляющим. В ночь на 14 декабря ожидается пик активности потока — до 120 «падающих звёзд» в час. Область, откуда будто бы вылетают метеоры, будет находиться в созвездии Близнецы.

Происхождение этого потока тоже небанальное. Геминиды связаны с объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), открытым в 1983 году. Это небесное тело занимает промежуточное положение между астероидом и кометой, из-за чего Фаэтон считают довольно необычным «родителем» метеорного потока.

Но на этом декабрьские «звёздные дожди» не заканчиваются. В ночь на 22 декабря своего максимума достигнет ещё один ежегодный метеорный поток — Урсиды. По мощности он гораздо скромнее Геминид: ожидается около 10 метеоров в час. Зато у него классическое кометное происхождение. Родоначальницей потока считается периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle), а его радиант расположен в созвездии Малой Медведицы.

География тоже отличается. Если Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли, то Урсиды доступны только жителям Северного полушария. Так что для зрителей в России декабрь может стать идеальным месяцем, чтобы загадать желания под настоящий звездопад — при условии, что небо всё-таки подарит хотя бы одну ясную ночь.