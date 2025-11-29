Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
1.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Павел Малков рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА в регионе

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал о последствиях ночной атаки беспилотников. В ночь на 29 ноября системы противовоздушной обороны сбили в регионе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязанской области. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры нет», — сообщил Павел Малков.

Утром 29 ноября в 07:46 РСЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников.

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Другие материалы рубрики

Мужчина угрожал ножом знакомому в ходе пьяного конфликта в Шиловском районе

Скончался экс-руководитель Рязанской федерации русской лапты Виктор Казьмин

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Ночью в Рязанской области сбили 11 украинских беспилотников

Спасатели нашли тело пропавшего 32-летнего рязанца Николая Дорожкина

В Кадоме водитель протаранил ТЦ и сбежал

Самые читаемые материалы

Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.