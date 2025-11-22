«Ценовой шок» и штрафы за резину ждут водителей с 1 декабря

Последний месяц 2025 года готовит российским автомобилистам сразу несколько серьезных нововведений, которые затронут и кошелек, и привычки за рулем. Autonews.ru выделил семь главных изменений с 1 декабря, среди которых новый порядок утильсбора, обязательная зимняя резина, замена водительских прав и важные налоговые дедлайны.​

Утильсбор: новый расчет и конец щедрым льготам

С 1 декабря в стране вступает в силу обновленная методика расчета утилизационного сбора для легковых машин, ввозимых из‑за рубежа, и прежде всего изменятся условия для частных покупателей. Если раньше россияне, оформлявшие автомобиль за границей для личного пользования, платили по сниженной ставке практически независимо от мощности, то теперь льгота останется только для машин до 160 л.с., а все, что мощнее, попадет под высокий коммерческий тариф.​

Инициатива исходит от Минпромторга, который представил проект в сентябре 2025 года после обращения ассоциации «Объединение автопроизводителей России». При этом для автомобилей до 160 л.с., которые физлица продолжают ввозить «для себя», сохраняются прежние льготные суммы утильсбора: 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за машину старше трёх лет.​

Эксперты, с которыми беседовал Autonews.ru, предупреждают: новая формула утильсбора ударит в первую очередь по популярным иномаркам с двигателями свыше 160 л.с., и рост цен может оказаться весьма болезненным. Представители рынка называют происходящее «ценовым шоком» и прогнозируют доплаты от сотен тысяч до миллионов рублей для таких моделей, как Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chery Tiggo 8 Pro Max, Hyundai Palisade, BMW X5 и других сопоставимых по классу автомобилей.​

Вице‑президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает декабрьский скачок цен «совершенно очевидным», а гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич ожидает резкого провала продаж в конце года. По его оценке, заметного оживления рынка можно ждать не раньше весны 2026 года, когда участники отрасли адаптируются к новым правилам и ценовым реалиям.​

Обязательная зимняя резина: теперь под штраф

С 1 декабря езда без зимних шин официально становится нарушением для определенных категорий транспорта, и вопрос сезонной «переобувки» перестает быть делом личной осторожности. Требование закреплено в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 и постановлении правительства № 837 от 27 мая 2023 года, где прямо указано: в зимний период на машине должны стоять соответствующие сезону шины.​

Правило распространяется на легковые автомобили категории M1 и легкие коммерческие машины категории N1, которые в декабре, январе и феврале должны быть полностью «обуты» в зимнюю резину. Инспекторы смогут оценивать соответствие по маркировке на боковине и символу снежинки, а штраф за использование несезонных шин остается прежним — 500 рублей.​

Состояние шин: не только сезон, но и безопасность

Помимо календаря, автовладельцам придется внимательнее отнестись к состоянию покрышек, поскольку формальные требования здесь тоже достаточно жесткие. Запрещен износ ниже индикатора, а также наличие порезов, расслоений и заметных трещин, которые могут сказаться на надежности сцепления и прочности шины.​

Нельзя ставить разные типы шин на одну ось — отличающиеся по конструкции, размеру, рисунку протектора или сезонности, за исключением временного использования запаски. При этом отсутствие болтов крепления напрямую считается нарушением, а для грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин в декабре–феврале обязательны цепи противоскольжения.​

Водительские права: кому пора в ГИБДД

Срок действия российских водительских удостоверений составляет десять лет, после чего документ нужно менять, и в декабре 2025-го эта тема станет актуальной для целой группы водителей. Во время пандемии и последующих ограничений государство несколько раз автоматически продлевало права, срок которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, фактически добавив им еще три года.​

Теперь все удостоверения, чей срок формально заканчивался в этот промежуток, должны быть заменены до конца декабря 2025 года, иначе управлять машиной будет нельзя. За езду с просроченными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а автомобиль при этом отправят на штрафстоянку, что делает затяжку с заменой явно рискованной.​

Транспортный налог: важный дедлайн 1 декабря

Начало месяца важно и с точки зрения налогов: 1 декабря — крайний срок, до которого физические лица могут оплатить транспортный налог за 2024 год. Сумму рассчитает ФНС и направит уведомление либо почтой, либо в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги», так что дополнительных действий по расчету платежа от водителя не требуется.​

Начиная с ноября 2025 года у налоговой службы появилось еще одно заметное полномочие: она может списывать долги граждан автоматически, без обращения в суд. В соответствии с законом № 287‑ФЗ это право распространяется на все налоги, которые граждане платят самостоятельно, и при задолженности свыше 500 рублей и отсутствии возражений со стороны налогоплательщика деньги могут быть списаны прямо со счета.​

Что еще изменится в декабре

Отдельный блок касается страховых выплат: 19 декабря запланировано обновление справочников по ОСАГО, в которых указана стоимость запчастей и работ, используемых при расчете компенсаций. Обновление таких баз традиционно влияет на размер выплат по полисам, хотя конкретный эффект будет зависеть от того, как именно изменятся ориентиры по ценам.​

Кроме того, к концу года подходят к завершению некоторые льготные режимы для автомобилистов, в том числе отдельные акции по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, действующие до 31 декабря 2025 года. В совокупности все декабрьские новшества делают конец года периодом, когда водителям особенно важно следить за документами, резиной, налогами и планами по покупке автомобиля.​