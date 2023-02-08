8 февраля три улицы Рязани останутся без холодной воды

В среду, 8 февраля, на трёх рязанских улицах отключат холодную воду.

С 9 до 17 часов не будет холодного водоснабжения по адресам:

Орсовская д. 1, 10, 11, 12а, 12б, 13-19, 1а, 1в, 2, 20-26, 27 к1, 27-29, 3, 30, 31 к1, 31-38, 4, 41-49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 75, 75-77, 8, 9;

Лагерная д. 1, 10-16, 2-9;

Московское шоссе, 12 (Приокская межрегиональная федеральная служба по надзору в сфере природоведения), 12а стр.1 (Метиз центр), 12а (Ноев ковчег автосалон), 14 (Военный комиссариат Московского и Железнодорожного р-нов, Московский районный суд), 31а (переход автовокзала).

«Водоканал города Рязани» проведёт работы на водопроводе.