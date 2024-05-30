7info стало финалистом регионального этапа Премии «Бизнес-Успех»

— От команды нашего средства массовой информации благодарю организаторов премии за оказанное доверие. Участие в форуме — это уникальная возможность для укрепления наших партнёрских отношений с государственными и коммерческими организациями, представителями экспертного сообщества, для представления инициатив. Мы презентовали два долгосрочных проекта — «Интерактивная карта достижений молодых учёных и специалистов Рязанской области» и «Иван Земнухов: Путь на Донбасс». Они направлены на привлечение лучших кадров в экономику региона и патриотическое воспитание молодёжи, — поделился впечатлениями от участия в форуме Алексей Жеглов.