7info стало финалистом регионального этапа Премии «Бизнес-Успех»

29 мая в Рязани прошел IV региональный форум #ПРОБИЗНЕС2024, организованный Центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области совместно с правительством Рязанской области.
Ключевым событием форума стал открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», в ходе которого состоялась презентация более 20 бизнес-идей. Проекты сетевого издания 7info.ru в соответствии с решением экспертного совета вошли в число лучших, средство массовой информации отмечено дипломом финалиста регионального этапа премии.
Диплом генеральному директору ООО «Медиа 7» Алексею Жеглову вручила Юлия Вепринцева, вице-президент Корпорации «Синергия», член правления «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор Национальной премии «Бизнес-Успех».