Четверг, 30 мая, 2024

7info стало финалистом регионального этапа Премии «Бизнес-Успех»

Автор: 7info

Опубликовано

29 мая в Рязани прошел IV региональный форум #ПРОБИЗНЕС2024, организованный Центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области совместно с правительством Рязанской области.

Ключевым событием форума стал открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», в ходе которого состоялась презентация более 20 бизнес-идей. Проекты сетевого издания 7info.ru в соответствии с решением экспертного совета вошли в число лучших, средство массовой информации отмечено дипломом финалиста регионального этапа премии.

Диплом генеральному директору ООО «Медиа 7» Алексею Жеглову вручила Юлия Вепринцева, вице-президент Корпорации «Синергия», член правления «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор Национальной премии «Бизнес-Успех».

7info стало финалистом регионального этапа Премии «Бизнес-Успех»

— От команды нашего средства массовой информации благодарю организаторов премии за оказанное доверие. Участие в форуме — это уникальная возможность для укрепления наших партнёрских отношений с государственными и коммерческими организациями, представителями экспертного сообщества, для представления инициатив. Мы презентовали два долгосрочных проекта — «Интерактивная карта достижений молодых учёных и специалистов Рязанской области» и «Иван Земнухов: Путь на Донбасс». Они направлены на привлечение лучших кадров в экономику региона и патриотическое воспитание молодёжи, — поделился впечатлениями от участия в форуме Алексей Жеглов.

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