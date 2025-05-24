60 учеников школы № 39 в Рязани станцевали вальс на Последнем звонке

В субботу, 24 мая, на Последнем звонке в школе № 39 города Рязани прощальный вальс станцевали 60 учеников выпускных классов. Видео РИА 7info предоставили организаторы мероприятия.
Участниками масштабного события стали ученики 9-х и 11-х классов центра физико-математического образования школы № 39.
Режиссёрами выступили ученицы 9В София Деева и Каролина Румянцева. Для постановки они выбрали сингл Ланы Дель Рэй Summertime Sadness.
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