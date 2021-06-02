5 причин купить кошельки для криптовалюты от компании Ledger

- Advertisement -

Популярность криптовалюты растет, поэтому инвесторы заинтересованы в обеспечении безопасности электронных денег. Немало ситуаций, когда случайно, но безвозвратно утрачивался доступ к жесткому диску. В результате деньги пропадали навсегда. Опасность представляют атаки хакеров, вирусы. Один из наиболее безопасных способов хранения – аппаратные кошельки. Они сокращают вероятность внешнего взлома и случайной утери. Первое устройство было представлено на обозрение публики в 2014 году. Разработка принадлежала стартапу Ledger из Франции. Сегодня это одна из ведущих марок, предлагающих широкую линейку аппаратных устройств.

Сегодня можно купить аппаратные кошельки Ledger трех серий:

Нано С;

Нано Икс;

премиальная серия Блу.

К плюсам относят компактные размеры и стильный дизайн в виде флэшки. Для управления устройством предусмотрен небольшой сенсорный экран, на котором расположены кнопки. Покупателям предоставляется большой выбор цветов. Собственник такого кошелька может контролировать приватные ключи на холодном устройстве. Поддерживается более 1100 криптовалют, поэтому продукция представленной торговой марки считается универсальной и удобной в использовании. Среди основных причин, почему стоит заказать кошельки этого бренда, стоит выделить:

устройство поддерживает более тысячи криптовалют — Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, Litecoin;

гарантия безопасности, так как накопитель работает на собственной операционной системе;

устойчивость к различным видам взлома, вирусным атакам;

удобство в использовании, так как управлять можно с помощью специального приложения на ПК или смартфоне;

резервное копирование и восстановление доступа в случае утери аппарата.

Серия Nano X поддерживает Bluetooth. Расширение функционала не навредило безопасности. Устройства остаются хорошо защищенными, так как перед поступлением в продажу они прошли многоступенчатое тестирование на разные виды взлома закрытых ключей. Все тесты кошельки успешно выдержали, поэтому завоевали доверие и популярность. Сегодня их используют как крупные инвесторы, так и начинающие трейдеры, желающие обеспечить максимальный уровень защиты для криптовалюты. Изнутри аппаратных кошельков представленной торговой марки можно даже вести торговлю на бирже EtherDelta.