Павел Малков: сегодня передали ключи от 42 новых автобусов для школы региона

42 новых школьных автобуса передали образовательным учреждениям Рязанской области. Транспорт получат 18 районов и город Рязань, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Новые машины распределены практически по всем районам, исходя из потребности в укреплении автопарка. Так, сразу 5 автобусов получит Скопинский район, четыре – Рязанский, по 3 машины распределены в школы Касимовского округа, Пронского, Шиловского и Шацкого районов.

«Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» очень часто обновляем устаревшую технику. За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка нашей школы», – написал Павел Малков.

До конца недели в область поступят еще пять новых автобусов для школ.