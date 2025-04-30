348 случаев сахарного диабета выявили в Рязанской области за первый квартал года

В Рязанской области за первый квартал года выявили 348 случаев сахарного диабета, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Рязанской области сахарным диабетом 1 и 2 типа болеют 46 905 человек. Из них 348 пациентов узнали о своем заболевании в первом квартале 2025 года благодаря диспансеризации. Из-за отсутствия симптомов человек может не знать о диабете несколько лет. Но если проходить диспансеризацию и профосмотры регулярно, выявить заболевание и начать лечение можно успеть до того, как начались осложнения. Чаще всего диабет влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, глаз и почек.

Главные факторы риска заболевания — лишний вес и наследственность. Они влияют на возможность заболеть, но диагностировать диабет могут у каждого. Как он отразится на качестве жизни, зависит от самого пациента. Главное, чему он должен научиться — контроль показателей крови. Рязанцам с диабетом для этого выдают тест-полоски — в этом году закупили 100 000 упаковок.

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Кроме того, каждому рязанцу с диабетом назначают обучение в школе сахарного диабета. Здесь проводят занятия для детей с родителями и взрослых: врач-эндокринолог и медицинская сестра обучают основам питания, контроля показателей крови, рассказывают, что делать, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья. Такие школы открыты по всей Рязанской области. Всего их 21, в 2025 году здесь прошли обучение 1653 человека.