25 апреля в Рязанской области будет облачно и дождливо

В ночь на вторник, 25 апреля, в Рязанском регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём — облачная погода, дождь, местами небольшой. Ночью и утром местами туман.

Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по Рязанской области.

Скорость ветра переменных направлений составит 2-7 м/с ночью, а днём ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночная температура — от 4 до 9 градусов, дневная — от 16 до 21 градуса тепла.