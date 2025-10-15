Слов нет. Отправленный в отставку матом самарский чиновник высказался о скандале

Уволенный в грубой форме глава Кинельского района Юрий Жидков заявил M ash , что ему обидно из-за того, как с ним поступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».

«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем», — отметил Жидков.

Он уточнил, что у него не было конфликтов с Федорищевым. Чиновник пояснил, что камень, на который обратил внимание губернатор, стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, но забыли снять табличку.

Жидков отметил, что средства на ремонт школ предусмотрены только на 2027 год, поэтому ремонтные работы еще не начались. Теперь он хочет отдохнуть и поправить здоровье.